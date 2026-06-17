На Урале «Пятерочку» оштрафовали за сотрудника, сломавшего ногу посетителю

Суд отметил, что конфликт возник в помещении магазина, а работник делал замечание пенсионеру именно как сотрудник торговой точки, реагируя на жалобы покупателей. «Ложно понятые работником интересы его службы также относятся к сфере ответственности работодателя», — указано в определении областного суда. Суд также подчеркнул, что пострадавший не провоцировал конфликт: он выполнил требование и покинул магазин до того, как сотрудник догнал его и применил силу.