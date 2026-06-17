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47 украинских беспилотников уничтожили за ночь над Брянской областью

Силы ПВО и специальные подразделения за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, в отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС — Брянск» и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 157 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Дежурные средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также беспилотники были перехвачены в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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