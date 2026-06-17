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Пожарные спасли десять человек из горящего дома в Черемхове

Горел слаботочный щит с интернет-кабелем на втором этаже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове вечером 16 июня загорелся подъезд пятиэтажного дома на улице Куйбышева. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, очевидцы позвонили пожарным в 18:57. Когда расчеты прибыли, подъезд был сильно задымлен.

— 15 жильцов с нижних этажей вышли на улицу сами, а вот тем, кто жил выше, понадобилась помощь. Спасатели вывели десять человек, включая четырех детей, по лестничным маршам с применением спасательных устройств, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Горел слаботочный щит с интернет-кабелем на втором этаже, пламя быстро сбили углекислотным огнетушителем на одном квадратном метре. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватели устанавливают виновного и оценивают ущерб.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в Приангарье приняли закон об усыплении бездомных собак. Здесь объясняем, что изменится с 1 октября 2026.

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