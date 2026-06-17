Россиянин пропал в Таиланде после поездки к своей бывшей девушке

По данным канала, 33-летний Максим Павлов работал в одном из кафе, расположенном в городе Паттайя. По выходным он ездил к своей бывшей девушке, которая проживает в районе Нонтхабури. После разрыва отношений, мужчина сохранил с ней связь и оказывал поддержку.