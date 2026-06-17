Россиянин пропал в Таиланде после поездки к своей бывшей девушке

Россиянин поехал к своей бывшей девушке в пригород Бангкока и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, 33-летний Максим Павлов работал в одном из кафе, расположенном в городе Паттайя. По выходным он ездил к своей бывшей девушке, которая проживает в районе Нонтхабури. После разрыва отношений, мужчина сохранил с ней связь и оказывал поддержку.
По словам знакомых Павлова, у женщины была проблема с азартными играми, из-за чего она влезала в долги и общалась с подозрительными личностями. Вечером 8 июня Максим поехал к ней на автобусе из Паттайи.
Утром 10 июня мужчина должен был вернуться обратно, но в Паттайе не появился и перестал выходить на связь. В его комнате, которую он снимал, остались его личные вещи.
Как выяснил канал, первым о пропаже заявил владелец жилья. Сейчас друзья пропавшего занимаются поиском его родственников и пытаются отследить его последние перемещения.
Ранее россиянка пропала в таиландской Паттайе после неудачных попыток найти работу.
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