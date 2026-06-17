На Камчатке начали продавать имущество экс-чиновников по делу Иванчея

Речь идет об активах, обращенных в доход государства в рамках дела бывшего директора Петропавловск-Камчатского морского порта Александра Иванчея, а также чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря. В 2025 году Ленинский районный суд Владивостока конфисковал 72 объекта недвижимости, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. Сейчас на торги выставлены пять акционерных обществ, одно ООО, девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир.