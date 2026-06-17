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На Камчатке начали продавать имущество экс-чиновников по делу Иванчея

Росимущество выставило на торги 14 судов и шесть компаний по делу бывшего директора порта и чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Росимущество на Камчатке начало распродажу активов, обращенных в доход государства по уголовному делу. Как сообщили в УФССП по региону и Чукотскому АО, на торги выставлены 14 судов и шесть компаний.

Речь идет об активах, обращенных в доход государства в рамках дела бывшего директора Петропавловск-Камчатского морского порта Александра Иванчея, а также чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря. В 2025 году Ленинский районный суд Владивостока конфисковал 72 объекта недвижимости, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. Сейчас на торги выставлены пять акционерных обществ, одно ООО, девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир.

Как писал KP.RU, ранее на имущество фигурантов дела о хищении «Русагро» был наложен арест на сумму свыше 550 млрд рублей. По версии следствия, в 2018—2021 годах холдинг похитили, довели до банкротства, а деньги вывели через коррупционные схемы в региональных органах власти.