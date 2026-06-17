«Наркобарон» из Балашихи отмыл больше 100 млн рублей через криптовалюту

После этого сотрудники полиции отправились в Московскую область. Там мужчину задержали по месту жительства, а затем этапировали на Камчатку для проведения следственных действий. По предварительным данным, с мая 2023 года по апрель 2025-го фигурант удалённо управлял сетью распространителей в различных регионах России и координировал их работу через интернет.