Задержан подозреваемый в стрельбе, которая произошла в больнице в Делавэре

Напомним, в больнице города Уилмингтон в штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Один из них позже скончался от полученных ранений. Здание вскоре перевели в режим изоляции, а работа части отделений была ограничена. Представитель полицейского управления Уилмингтона Дэвид Карас отказался разглашать информацию о личностях жертвы и пострадавшего.