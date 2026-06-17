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Задержан подозреваемый в стрельбе, которая произошла в больнице в Делавэре

В США задержали подозреваемого в стрельбе в больнице города Уилмингтон, в результате которой погиб один человек и ещё один пострадал. Как сообщили власти города, преступник был схвачен в Филадельфии.

Источник: Life.ru

«Подозреваемый в этом инциденте — 23-летний мужчина — был задержан в Филадельфии, в настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении ему обвинений и экстрадиции в штат Делавэр. По результатам предварительного расследования установлено, что речь идёт о целенаправленном, единичном инциденте», — говорится в заявлении, которое приводит телеканал CNN.

Согласно правоохранительным органам, расследование ещё продолжается. Дополнительная информация будет опубликована в кратчайшие сроки.

Напомним, в больнице города Уилмингтон в штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Один из них позже скончался от полученных ранений. Здание вскоре перевели в режим изоляции, а работа части отделений была ограничена. Представитель полицейского управления Уилмингтона Дэвид Карас отказался разглашать информацию о личностях жертвы и пострадавшего.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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