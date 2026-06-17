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Задержанный ФСБ в Тюмени россиянин планировал подрыв на нефтяном объекте

В Тюмени задержан гражданин России, который сознался в подготовке взрыва на объекте нефтяной компании компании.

В Тюмени задержан гражданин России, который сознался в подготовке взрыва на объекте нефтяной компании компании. По его словам, задание он получил от украинских спецслужб. Соответствующая видеозапись с признанием была опубликована ФСБ России.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали трех человек в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае, подозреваемых в содействии украинским спецслужбам. Один из задержанных, житель Тюмени, рассказал, что сам вышел на связь с представителями Украины через мессенджер Telegram. Он предложил им помощь, передавая информацию о возможных целях для диверсий и террористических актов.

«В процессе общения с украинским куратором мы обсуждали разные объекты, включая топливно-энергетические комплексы в Тюмени и здания ФСБ. В феврале я получил от куратора через тайник сим-карты и самодельное взрывное устройство для подрыва линии нефтеснабжения рядом с окружной дорогой Тюмени — это нужно было для поддержания скрытой связи», — заявил задержанный. Его взяли под стражу в момент, когда он забирал взрывчатку.

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