Задержанный ФСБ в Тюмени россиянин планировал подрыв на нефтяном объекте

«В процессе общения с украинским куратором мы обсуждали разные объекты, включая топливно-энергетические комплексы в Тюмени и здания ФСБ. В феврале я получил от куратора через тайник сим-карты и самодельное взрывное устройство для подрыва линии нефтеснабжения рядом с окружной дорогой Тюмени — это нужно было для поддержания скрытой связи», — заявил задержанный. Его взяли под стражу в момент, когда он забирал взрывчатку.