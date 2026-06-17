Пятерых жителей Красноярского края будут судить за незаконную вырубку леса

Прокуратура края утвердила обвинение против пятерых фигурантов дела. Им вменяют незаконную рубку в особо крупном размере и пособничество в этом преступлении. Только по первой статье им грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф. Сами обвиняемые вину не признают и утверждают, что действовали законно. Скоро в этой истории будет разбираться Бирилюсский районный суд.