Пятерых жителей Красноярского края будут судить за незаконную вырубку леса

Пятеро «черных лесорубов» из Бирилюсского круга скоро окажутся на скамье подсудимых. Подробностями этого дела поделились в прокуратуре Красноярского края 17 июня.
Все началось с массового заключения жителями Бирилюсского района осенью 2021 года договоров на покупку леса якоба для собственных нужд. Причины назывались обыденные: кто-то собирался строить или ремонтировать дом, кто-то заготавливать дрова. Но на самом деле за бумагами скрывалась схема по незаконной рубке леса.
По версии следователей, жительница Назарова за вознаграждение находила людей, согласных предоставить свои паспорта и доверенности, чтобы получить право на рубку. На бумаге лес выделялся простым сельчанам, а по факту они его не получали. Распоряжались древесиной дельцы. Разрешения использовались только для видимости законности, а сам лес готовили к перепродаже ради наживы.
После того, как все документы были собраны, схемщики наняли бригады лесорубов. Те даже не догадывались, что участвуют в незаконном деле. Им давали технику и бензопилы, показывали границы делянок и ставили обычные задачи: валить деревья, трелевать и вывозить.
В итоге государственному лесному фонду нанесен ущерб больше чем на пять миллионов рублей. Для того, чтобы возместить потери, суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 16 миллионов рублей: в том числе, на технику, с помощью которой велась заготовка леса.
Прокуратура края утвердила обвинение против пятерых фигурантов дела. Им вменяют незаконную рубку в особо крупном размере и пособничество в этом преступлении. Только по первой статье им грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф. Сами обвиняемые вину не признают и утверждают, что действовали законно. Скоро в этой истории будет разбираться Бирилюсский районный суд.