На рынках Крыма нашли более 700 кг опасных продуктов

«В период с 1 по 15 июня государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. В результате данных мероприятий были предотвращены случаи допуска на прилавки более 700 кг потенциально опасных продуктов», — рассказали в комитете.
И отметили, что выявленную продукцию изъяли и направили на утилизацию.
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