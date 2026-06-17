В Красноярске молодая пособница аферистов получила шесть лет колонии

В июле 2025 года оперативникам поступила информация о том, что уроженка Воронежа пытается конвертировать в криптовалюту 1 млн 745 тысяч рублей. Выяснилось, что девушка дистанционно получила от телефонных аферистов задание забрать крупную сумму у 85-летней жительницы Кировского района Красноярска. Получив сумму, пособница направилась в пункт обмена. Там ее и задержали.