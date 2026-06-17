В Красноярске молодая пособница аферистов получила шесть лет колонии

В Красноярске перед судом ответит пособница аферистов. 22-летнюю девушку задержали при попытке перевода похищенных у женщины 1,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
В июле 2025 года оперативникам поступила информация о том, что уроженка Воронежа пытается конвертировать в криптовалюту 1 млн 745 тысяч рублей. Выяснилось, что девушка дистанционно получила от телефонных аферистов задание забрать крупную сумму у 85-летней жительницы Кировского района Красноярска. Получив сумму, пособница направилась в пункт обмена. Там ее и задержали.
Потерпевшей вернули похищенные деньги. Женщина была уверена, что ее накопления проходят «декларирование» и находятся на проверке. Также оказалось, что задержанная девушка причастна еще к нескольким подобным преступлениям.
Суд Кировского района назначил ей шесть лет колонии общего режима.