Имущество, конфискованное у Иванчея, Зубаря и Балакаева, продают на Камчатке

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Биография Александра Галицкого

Александр Галицкий — российский предприниматель и венчурный инвестор, стоявший у истоков развития технологического бизнеса на постсоветском пространстве. Известен как основатель фонда Almaz Capital Partners, который суд признал экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. В марте 2026 года это решение было удовлетворено. Собрали главное из биографии бизнесмена.