Имущество, конфискованное у Иванчея, Зубаря и Балакаева, продают на Камчатке

Конфискованное имущество экс-чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея начали продавать на Камчатке. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.
Решение о конфискации принял Ленинский районный суд Владивостока еще в прошлом году — тогда в доход государства были обращены 72 объекта в регионе, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.
В июне 2026 года на торгах появились первые лоты. Среди них — пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов — девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир, передает Lenta.ru.
До этого прокуратура добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков стоимостью свыше 50 миллионов рублей, которые ранее изъяли у четырех подозреваемых в контрабанде.
Кроме того, недавно в доход государства перешло имущество на восемь миллиардов рублей, принадлежавшее бизнесмену Александру Галицкому*. Это было связано с иском Генпрокуратуры, которая выявила, что фонд предпринимателя ВСУ.
*Включен в перечень террористов и экстремистов.