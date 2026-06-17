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Имущество, конфискованное у Иванчея, Зубаря и Балакаева, продают на Камчатке

Конфискованное имущество экс-чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея начали продавать на Камчатке. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.

Конфискованное имущество экс-чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея начали продавать на Камчатке. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.

Решение о конфискации принял Ленинский районный суд Владивостока еще в прошлом году — тогда в доход государства были обращены 72 объекта в регионе, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.

В июне 2026 года на торгах появились первые лоты. Среди них — пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов — девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир, передает Lenta.ru.

До этого прокуратура добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков стоимостью свыше 50 миллионов рублей, которые ранее изъяли у четырех подозреваемых в контрабанде.

Кроме того, недавно в доход государства перешло имущество на восемь миллиардов рублей, принадлежавшее бизнесмену Александру Галицкому*. Это было связано с иском Генпрокуратуры, которая выявила, что фонд предпринимателя ВСУ.

*Включен в перечень террористов и экстремистов.

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Биография Александра Галицкого
Александр Галицкий — российский предприниматель и венчурный инвестор, стоявший у истоков развития технологического бизнеса на постсоветском пространстве. Известен как основатель фонда Almaz Capital Partners, который суд признал экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. В марте 2026 года это решение было удовлетворено. Собрали главное из биографии бизнесмена.
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