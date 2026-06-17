ТАСС: обвиненный в мошенничестве продюсер Линды Кувшинов помогает следствию

Дело возбудили по заявлению господина Фадеева в ноябре 2025 года. Продюсер заявил, что 30 лет не получал роялти за музыку и все это время пытался урегулировать вопрос через представителей Линды. Михаила Кувшинова обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Продюсер свою вину не признает. 14 мая Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Вместе с ним по делу проходит гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. С ноября прошлого года он находится под арестом.