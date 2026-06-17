В Иркутской области приняли закон об усыплении агрессивных бездомных собак

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе бойцовские собаки без поводка и намордников напали в сквере на шестилетнюю девочку, которая каталась на самокате. Ребёнок с травмами лица и предплечья доставлен в больницу, полиция начала проверку и устанавливает хозяина псов.