Российские туристы пожаловались на нападения рыб-хирургов в Египте

Одна из российских туристок Анастасия рассказала, что отдыхала в Шарм-эль-Шейхе и в один из дней, войдя в воду, заметила красивых рыб прямо у берега. Она начала наблюдать за ними, когда вдруг одна подплыла ближе, и в этот момент девушка почувствовала резкую боль в ноге.