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Удар БПЛА угрожал Бобровскому району Воронежской области утром 17 июня

Особый режим в муниципалитете действовал с 7:09 до 7:46.

Источник: Аргументы и факты

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области в 6:53 среды, 17 июня.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — обратился губернатор Александр Гусев к воронежцам.

Под угрозой непосредственного удара оказался Бобровской район. Особый режим в муниципалитете действовал с 7:09 до 7:46.

На момет публикации беспилотная опасность в регионе сохраняется.

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