Удар БПЛА угрожал Бобровскому району Воронежской области утром 17 июня

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области в 6:53 среды, 17 июня.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — обратился губернатор Александр Гусев к воронежцам.
Под угрозой непосредственного удара оказался Бобровской район. Особый режим в муниципалитете действовал с 7:09 до 7:46.
На момет публикации беспилотная опасность в регионе сохраняется.
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