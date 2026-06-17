Муж устроил пожар, решив насолить жене

«Супруга мужчины говорит, что ранее он ничего подобного не делал, поджогом не угрожал и не высказывался о том, что причинит вред детям», — сообщила нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, отметив, что женщина, осознавая, какое опасное деяние совершил её муж, просила избрать ему меру, связанную с изоляцией от общества. После произошедшего мать детей боится непредсказуемых действий мужчины.