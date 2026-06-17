Муж устроил пожар, решив насолить жене

Рассердился на жену, облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. О том, что в здании находятся четверо спящих детей, мужчина знал — но не предпринял никаких действий по их спасению. Что стало с ребятами, и что теперь грозит горе-отцу — в материале krsk.aif.ru.
Был разозлён отказом жены.
Поход в гости для семьи из Красноярского края едва не закончился трагедией.
42-летний мужчина и его жена были у родственников. Ночью муж решил, что пора возвращаться домой — но супруга его желания не разделила и предпочла остаться. Рассерженный отказом женщины, глава семьи ушёл один.
Подойдя к дому, в котором в тот момент спали четверо несовершеннолетних детей пары, мужчина облил стену строения легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг её, убедился, что пламя разгорелось, и скрылся с места происшествия.
В Следственном комитете отметили, что злоумышленник знал о том, что в помещении находятся дети, — но не предпринял мер к тушению и не сообщил о пожаре в экстренные службы.
Спас случайный прохожий.
Если бы не сосед, шедший по улице и заметивший возгорание, неадекватная выходка закончилась бы бедой.
Подоспев вовремя, житель посёлка вывел пятилетних малышей и старших ребят возрастом семь и десять лет из полыхающего дома. Несовершеннолетним своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает — дети находятся с мамой.
Дом, принадлежащий жене поджигателя, был практически полностью уничтожен огнём.
«Супруга мужчины говорит, что ранее он ничего подобного не делал, поджогом не угрожал и не высказывался о том, что причинит вред детям», — сообщила нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, отметив, что женщина, осознавая, какое опасное деяние совершил её муж, просила избрать ему меру, связанную с изоляцией от общества. После произошедшего мать детей боится непредсказуемых действий мужчины.
Что грозит злоумышленнику?
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на убийство четырёх малолетних лиц, совершённое общеопасным способом» и «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённые путем поджога».
Мужчина находится под стражей. По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы — и размер наказания может быть увеличен санкциями второй статьи. Совокупный срок будет озвучен после завершения расследования и передачи дела в суд — во время вынесения приговора.
Сейчас специалисты проводят комплекс необходимых следственных действий: собирают и закрепляют доказательственную базу.
«В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отмечают в СК.
Обвиняемый раскаивается — он сам сознался в преступлении, совершённом «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». В ведомстве рассказали, что на злостный поступок мужчина решился, находясь в состоянии опьянения. Алкоголь сыграл свою коварную роль, как и во многих других случаях, закончившихся поджогом.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Ерёмину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Мы следим за развитием событий и опубликуем новые подробности по делу, как только они станут известны.
Напомним, ранее сибирячку обвинили в поджоге, в результате которого погибли четверо человек. Муж женщины в эксклюзивном интервью krsk.aif.ru рассказал, что всё произошло по нелепой случайности.