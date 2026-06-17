ФСБ: задержанный в Тюмени россиянин планировал взорвать объект «Транснефти»

Лицо мужчины на видео скрыто. Он заявил, что сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. В ходе переписки обсуждалось, какие объекты можно будет взорвать, в том числе речь шла об объектах топливной энергетики на территории Тюмени. «В феврале мной для поддержания конспиративной связи от куратора путем закладки были получены сим-карты, а также самодельное взрывное устройство для подрыва линии “Транснефти” вблизи окружной дороги Тюмени», — сказал мужчина.