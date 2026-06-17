ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в трех регионах РФ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае задержаны три пособника спецслужб Украины», — сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, задержанные планировали диверсионно-террористические акты. Целями должны были стать военнослужащие ВС РФ, волонтерская организация, которая поддерживает участников СВО, а также объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса в трех регионах.
При обысках у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.
Следственные подразделения территориальных органов безопасности уже возбудили уголовные дела. Задержанным вменяется приготовление к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России», — добавили в пресс-службе ведомства.