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ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в трех регионах РФ

ФСБ России отчиталась о задержании трех человек в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. По версии следствия, задержанные действовали по заданию украинских спецслужб и готовили теракты против военных, волонтеров, а также на объектах энергетики и транспорта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае задержаны три пособника спецслужб Украины», — сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, задержанные планировали диверсионно-террористические акты. Целями должны были стать военнослужащие ВС РФ, волонтерская организация, которая поддерживает участников СВО, а также объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса в трех регионах.

При обысках у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

Следственные подразделения территориальных органов безопасности уже возбудили уголовные дела. Задержанным вменяется приготовление к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России», — добавили в пресс-службе ведомства.