ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в трех регионах РФ

ФСБ России отчиталась о задержании трех человек в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. По версии следствия, задержанные действовали по заданию украинских спецслужб и готовили теракты против военных, волонтеров, а также на объектах энергетики и транспорта.