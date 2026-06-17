Volkswagen столкнулся с лосем в Гомельской области, погиб пассажир

Инцидент произошел около 03:30 в среду.
По данным ведомства, Volkswagen Passat под управлением 26-летнего водителя двигался по автодороге Р-38 Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье. На 22-м километре машина столкнулась с лосем, который внезапно выскочил на дорогу.
В результате наезда 18-летний пассажир погиб на месте происшествия, а еще трое 16, 17 и 19 лет были доставлены в больницу.
Животное погибло.
Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
В ГАИ призвали водителей к осмотрительности при управлении транспортом. Там напомнили, что следует обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные». Помимо того, водитель должен выбирать безопасную скорость движения с учетом поры года и состояния проезжей части, а также пристегиваться ремнями безопасности.
Ранее в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) сообщали о том, что в республике возросло число ДТП с участием диких животных.
По данным БООР, в первом квартале 2026 года зарегистрировано 932 происшествия. Это на 210 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий погибли или получили травмы 957 животных, что на 220 больше, чем годом ранее.