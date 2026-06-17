Полицейский выстрелил в мужчину, напавшего с ножом на знакомую

Устанавливается, что пострадавшая самостоятельно обратилась в органы правопорядка и сообщила о возникшем конфликте со своим знакомым в квартире, расположенной на улице Троллейной. Когда патрульный экипаж ОБ ДПС прибыл на место, оба участника инцидента находились возле подъезда. Заметив полицейских, мужчина начал наносить женщине удары ножом, после чего один из стражей порядка сделал выстрел в ногу преступника, после чего того задержали.