Полицейский выстрелил в мужчину, напавшего с ножом на знакомую

Сотрудник дорожно-патрульной службы применил служебное оружие для нейтрализации жителя Новосибирска, который с ножом напал на женщину. Информацию предоставила пресс-служба регионального главка МВД.
«Руководствуясь положениями Федерального закона “О полиции”, один из инспекторов произвел выстрел в направлении правонарушителя. Нападавший, получивший пулевое ранение в область ноги, был задержан», — отметили в ведомстве.
Устанавливается, что пострадавшая самостоятельно обратилась в органы правопорядка и сообщила о возникшем конфликте со своим знакомым в квартире, расположенной на улице Троллейной. Когда патрульный экипаж ОБ ДПС прибыл на место, оба участника инцидента находились возле подъезда. Заметив полицейских, мужчина начал наносить женщине удары ножом, после чего один из стражей порядка сделал выстрел в ногу преступника, после чего того задержали.
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