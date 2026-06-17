На Камчатке начали распродажу имущества экс-чиновников

Отдельные активы размещены в порт-пунктах Паланы, Яры и селе Манилы, где ранее они были выявлены и арестованы приставами. Согласно материалам Генпрокуратуры, фигуранты дела через третьих лиц контролировали портовые структуры и ряд компаний, извлекая доход из их деятельности. Совокупная стоимость активов, сформированных, по версии следствия, с нарушением антикоррупционного законодательства, оценивается в 16,7 миллиарда рублей.