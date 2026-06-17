Обстрелы Белгородской области: 87 атак и шесть пострадавших

Атаки ВСУ пришлись на Белгород, а также на Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Об этом Шуваев написал в Max.
По данным главы региона, ВСУ трижды обстреливали территорию из артиллерии и авиации, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Средства ПВО и другие подразделения сбили и подавили 126 дронов.
Как отметил Шуваев, из шести пострадавших четверо продолжают оставаться в больницах.
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