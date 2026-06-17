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Обстрелы Белгородской области: 87 атак и шесть пострадавших

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за минувшие сутки регион подвергся 87 атакам со стороны Украины. В результате украинских ударов пострадали шесть человек.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Атаки ВСУ пришлись на Белгород, а также на Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Об этом Шуваев написал в Max.

По данным главы региона, ВСУ трижды обстреливали территорию из артиллерии и авиации, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Средства ПВО и другие подразделения сбили и подавили 126 дронов.

Как отметил Шуваев, из шести пострадавших четверо продолжают оставаться в больницах.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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