Почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли под Волгоградом

Оперативники выяснили, что пенсионер купил у неизвестного лица крупную партию табачной продукции, на которой отсутствовала обязательная маркировка. Весь этот товар он планировал продавать через собственный торговый павильон, обходя закон и лишая бюджет налоговых поступлений.