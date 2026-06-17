На ул. Интернациональной сбили 9-летнего мальчика

В Калининграде на улице Интернациональной сбили ребенка. О ДТП, которое произошло 16 июня в 16:18, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
60-летний водитель автобуса ГАЗ на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево и сбил 9-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.
Школьник получил травмы.
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