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На ул. Интернациональной сбили 9-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

В Калининграде на улице Интернациональной сбили ребенка. О ДТП, которое произошло 16 июня в 16:18, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

60-летний водитель автобуса ГАЗ на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево и сбил 9-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

Школьник получил травмы.

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