IT-директора DiHouse обвинили в помощи террористам за перевод $740 в криптовалюте

По данным следствия, фигурант провел не менее семи транзакций со своего криптокошелька на счет журналиста. Общая сумма переводов превысила 740 USDT (криптовалюта, привязанная к доллару). Как уточняет защита топ-менеджера, это первое в столичном регионе уголовное дело о финансировании террористической деятельности, в котором предметами преступления являются криптовалюта и криптокошелек.