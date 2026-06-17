Задержания пособников спецслужб Украины в трех регионах РФ. Заявления ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Задержания
- Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты, сообщили в ЦОС.
- Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам спецоперации, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов.
- Противоправную деятельность своевременно выявили сотрудники ФСБ, отметили в ведомстве.
- У террористов изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.
- В телефонах задержанных обнаружили переписку с украинскими кураторами с инструкциями по проведению планируемых террористических акций, отметили в ЦОС.
Расследование и показания задержанных
- Следственные подразделения региональных УФСБ возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена).
- Задержанный в Краснодарском крае пособник украинских спецслужб признался, что по указанию куратора должен был совершить убийство военнослужащего путем подрыва его автомобиля, следует из видео ФСБ России.
- По его словам, для этого он получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ).
- Россиянин, задержанный в Тюмени, признался, что планировал устроить взрыв на объекте «Транснефти» по указанию украинских спецслужб, следует из видео ФСБ России.
- По его словам, он инициативно в мессенджере Telegram связался с украинскими спецслужбами для оказания им помощи путем передачи сведений о возможных объектах совершения диверсий и терактов.
- Мужчина сообщил, что в ходе переписки с украинским куратором обсуждались возможные объекты, в том числе топливной энергетики на территории Тюмени и ФСБ.
- В феврале он для поддержания конспиративной связи получил от куратора сим-карты, а также СВУ для подрыва линии «Транснефти» вблизи окружной дороги Тюмени.
Предупреждение ФСБ
- ФСБ России вновь обратило внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредило, что все лица, давшие согласие на оказание содействия в совершении преступлений, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.