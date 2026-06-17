Суд взыскал с певицы Клавы Коки долги за жилищно-коммунальные услуги

У певицы Клавдии Высоковой, которая известна под псевдонимом Клава Кока, нашли задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Суд удовлетворил взыскание долгов с артистки.
Согласно судебным документам, в 2025 и 2026 годах к Коке подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
С артистки хотели взыскать плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло- и электроэнергию. Суд удовлетворил иски, однако сумма задолженности неизвестна, передает РИА Новости.
Уехавшая за границу олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила долгов почти на 1,5 миллиона рублей перед налоговой и коммунальщиками. Ей грозят блокировка счетов и суды с энергетической компанией. Как Исинбаева живет за границей и откуда у нее столько долгов, выясняла «Вечерняя Москва».