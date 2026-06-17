Суд взыскал с певицы Клавы Коки долги за жилищно-коммунальные услуги

Уехавшая за границу олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила долгов почти на 1,5 миллиона рублей перед налоговой и коммунальщиками. Ей грозят блокировка счетов и суды с энергетической компанией. Как Исинбаева живет за границей и откуда у нее столько долгов, выясняла «Вечерняя Москва».