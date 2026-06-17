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Суд взыскал с певицы Клавы Коки долги за жилищно-коммунальные услуги

У певицы Клавдии Высоковой, которая известна под псевдонимом Клава Кока, нашли задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Суд удовлетворил взыскание долгов с артистки.

У певицы Клавдии Высоковой, которая известна под псевдонимом Клава Кока, нашли задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Суд удовлетворил взыскание долгов с артистки.

Согласно судебным документам, в 2025 и 2026 годах к Коке подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

С артистки хотели взыскать плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло- и электроэнергию. Суд удовлетворил иски, однако сумма задолженности неизвестна, передает РИА Новости.

Уехавшая за границу олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила долгов почти на 1,5 миллиона рублей перед налоговой и коммунальщиками. Ей грозят блокировка счетов и суды с энергетической компанией. Как Исинбаева живет за границей и откуда у нее столько долгов, выясняла «Вечерняя Москва».