Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 62,6 тысячи га

Сейчас борьбу с огнем ведут более 1400 человек, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. В край перебросили межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также подкрепление из Бурятии и Забайкальского края — это около 350 специалистов.