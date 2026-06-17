Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 62,6 тысячи га

На утро 17 июня в лесах Красноярского края действуют 88 пожаров на площади 62,6 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.
Сейчас борьбу с огнем ведут более 1400 человек, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. В край перебросили межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также подкрепление из Бурятии и Забайкальского края — это около 350 специалистов.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали 21 пожар на площади 3,4 тысячи га.
Ранее на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий.