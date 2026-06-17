Экипаж ДПС со стрельбой остановили пьяного лихача на «Жигулях» в Ленобласти

Форсаж решил устроить пьяный лихач на «Жигулях» в Ленобласти. Экипаж ДПС заметил легковушку без госномеров на 118-м километре дороги «Тихвин-Будогощь-Чудово». Было три часа ночи. Увидев полицейских, водитель «Жигулей» нажал газ и помчался вперед. Началась погоня, на требования остановиться горе-гонщик не реагировал и опасно маневрировал на дороге, в том числе выезжая на встречку. Чтобы остановить его, полицейские на законном основании применили табельное оружие: сначала выстрелили вверх, а потом целились по колесам иномарки.