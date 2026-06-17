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Младенца нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили новорождённого ребёнка в мусорном контейнере в Ворошиловском районе города.

В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили новорождённого ребёнка в мусорном контейнере в Ворошиловском районе города. Об этом сообщает Donday.ru.

По данным издания, инцидент произошёл 16 июня в 7-м микрорайоне. Люди, пришедшие выбросить мусор, заметили младенца внутри бака и вызвали экстренные службы.

Подробностей о состоянии малыша нет.

Отмечается, что в районе происшествия расположены две школы и два детских сада.

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