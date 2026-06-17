Отработали чисто: Средства ПВО сбили 44 БПЛА над российскими регионами

Массированная атака охватила обширную территорию. Под удар попали Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Тверская, Рязанская и Воронежская области.
Также перехваты зафиксированы в Подмосковье и Краснодарском крае. Ещё несколько целей нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают продвижение в Константиновке. По словам командира мотострелкового батальона с позывным Задон, заход в город начался через тепличный комплекс, который оказался слабым местом в обороне ВСУ. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника и найти уязвимый участок. Именно через теплицы удалось войти в город.
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