В Минске пенсионерка лишилась 95 000 рублей после звонка о пенсии

В мае 2026 года 69-летней минчанке в Viber поступил звонок от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда. Он сообщил, что для последующего получения пенсии женщине нужно предоставить паспортные данные. Пенсионерка продиктовала свои личные данные: идентификационный номер, серию и номер паспорта. После этого звонок прервался.