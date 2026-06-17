Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске пенсионерка лишилась 95 000 рублей после звонка о пенсии

В Минске 69-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поговорив по телефону.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка лишилась 95 000 рублей после звонка о пенсии. Подробности сообщает Следственный комитет.

В мае 2026 года 69-летней минчанке в Viber поступил звонок от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда. Он сообщил, что для последующего получения пенсии женщине нужно предоставить паспортные данные. Пенсионерка продиктовала свои личные данные: идентификационный номер, серию и номер паспорта. После этого звонок прервался.

Через несколько минут поступил еще один звонок. Незнакомка начала обвинять жительницу Минска в спонсировании иностранных воинских формирований. В грубой форме она сказала об использовании личных данных пенсионерки мошенниками.

Затем женщина общалась с лжесотрудником Национального банка, который предупредил о предстоящем обыске с изъятием всех наличных и предложил «помощь», связанную с декларированием.

«Потерпевшая доверилась “специалисту банка” и собрала сбережения в сумме более 95 тысяч рублей», — рассказали в СК.

По требованию мошенника, пенсионерка упаковала деньги в пакет, перемотала его скотчем и передала приехавшему курьеру, который назвал кодовое слово.

После этого минчанке снова позвонили аферисты, сказав об успешном декларировании. Они обещали вернуть деньги через два дня.

На следующий день женщине пришло смс-сообщение о блокировке ее платежной карты. Когда женщина пришла в банк, то поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.