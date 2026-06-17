В Минске пенсионерка лишилась 95 000 рублей после звонка о пенсии. Подробности сообщает Следственный комитет.
В мае 2026 года 69-летней минчанке в Viber поступил звонок от неизвестного, который представился работником пенсионного фонда. Он сообщил, что для последующего получения пенсии женщине нужно предоставить паспортные данные. Пенсионерка продиктовала свои личные данные: идентификационный номер, серию и номер паспорта. После этого звонок прервался.
Через несколько минут поступил еще один звонок. Незнакомка начала обвинять жительницу Минска в спонсировании иностранных воинских формирований. В грубой форме она сказала об использовании личных данных пенсионерки мошенниками.
Затем женщина общалась с лжесотрудником Национального банка, который предупредил о предстоящем обыске с изъятием всех наличных и предложил «помощь», связанную с декларированием.
«Потерпевшая доверилась “специалисту банка” и собрала сбережения в сумме более 95 тысяч рублей», — рассказали в СК.
По требованию мошенника, пенсионерка упаковала деньги в пакет, перемотала его скотчем и передала приехавшему курьеру, который назвал кодовое слово.
После этого минчанке снова позвонили аферисты, сказав об успешном декларировании. Они обещали вернуть деньги через два дня.
На следующий день женщине пришло смс-сообщение о блокировке ее платежной карты. Когда женщина пришла в банк, то поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.