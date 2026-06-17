Самолёт с шестью людьми на борту рухнул на дорогу

В американском штате Техас небольшой пассажирский самолет потерпел крушение рядом с городом Ларедо. Об этом сообщила местная полиция.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл 16 июня около 22:00 по местному времени (06:00 17 июня по Москве). На борту воздушного судна находились шесть человек, самолет рухнул прямо на дорогу.
В результате авиакатастрофы один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницу.
Также отмечается, что участок дороги, куда рухнул самолет, временно перекрыт. Ограничения будут действовать до завершения работ по эвакуации обломков воздушного судна.
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