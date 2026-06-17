Над регионами России сбили 44 украинских беспилотника за два часа

Ранее сайт KP.RU писал, что средства ПВО в ночь на среду, 17 июня, уничтожили 157 украинских беспилотников над 15 регионами страны и акваторией Черного моря. В то время как в ночь на вторник системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.