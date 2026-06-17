Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области осудят бывшего сотрудника банка за взятку стройматериалами

Мужчина получил окна на сумму более 320 тысяч рублей за покровительство подрядчику.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего работника регионального отделения банка. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело возбуждено по материалам УФСБ и службы безопасности кредитной организации. Об этом 17 июня рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2024 году банк заключил договор с коммерческой фирмой на реконструкцию помещения в городе Бобров. Директор организации, желая получить покровительство со стороны сотрудника банка, приобрел и оплатил 15 оконных блоков. Товар на общую сумму свыше 320 тысяч рублей был доставлен прямо домой к обвиняемому, где тот его принял.

На время следствия суд наложил арест на имущество фигуранта — жилые и нежилые помещения, а также земельные участки — для обеспечения возможных имущественных взысканий.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей, материалами оперативной разработки и протоколами следственных действий. В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.