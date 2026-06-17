В Воронежской области осудят бывшего сотрудника банка за взятку стройматериалами

По версии следствия, в 2024 году банк заключил договор с коммерческой фирмой на реконструкцию помещения в городе Бобров. Директор организации, желая получить покровительство со стороны сотрудника банка, приобрел и оплатил 15 оконных блоков. Товар на общую сумму свыше 320 тысяч рублей был доставлен прямо домой к обвиняемому, где тот его принял.