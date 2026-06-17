Житель Бурятии тяпкой разбил чужую машину

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и обнаружили 47-летнего мужчину, который размахивал садовым инструментом. На сработавшую сигнализацию вышла пожилая женщина, которая оказалась владелицей автомобиля. На место прибыла бригада скорой помощи. После оказания помощи, злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.