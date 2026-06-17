Житель Бурятии тяпкой разбил чужую машину

В Улан-Удэ задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В правоохранительные органы обратились жители дома по проспекту Строителей. Они увидели, как неизвестный бьет тяпкой стекла в чужой машине.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и обнаружили 47-летнего мужчину, который размахивал садовым инструментом. На сработавшую сигнализацию вышла пожилая женщина, которая оказалась владелицей автомобиля. На место прибыла бригада скорой помощи. После оказания помощи, злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Твери задержали агрессивного водителя, разбившего стекло в автомобиле пенсионера.
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