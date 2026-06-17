За сутки от атак ВСУ на регионы Центральной России погиб один человек, 16 ранены

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погиб один человек, есть раненые. По данным глав областей и местных оперативных штабов, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской, Брянской, Курской и Ярославской областях.
В Белгородской области, как сообщили врио губернатора Александр Шуваев и оперативный штаб региона, погиб один человек, еще шесть получили ранения. В Белгородском округе оперативные службы обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате атаки FPV-дрона.
Пострадавшие есть в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Из шести раненых четверо госпитализированы.
По данным белгородского оперштаба, за сутки в регионе сбили 126 беспилотников различного типа. Три раза применялись артиллерия и авиация, еще четыре раза сбрасывались боеприпасы. В области повреждены дома, автомобили, линия электропередачи, предприятие, социальный объект и хозпостройка.
В Брянской области, по информации врио губернатора Егора Ковальчука, ранения получили пять человек. В Трубчевском районе был атакован автомобиль скорой помощи. Пострадали фельдшер, водитель и медсестра. Водителя и фельдшера госпитализировали, медсестре назначили амбулаторное лечение.
В Климовском районе дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Ранения получили водитель и пассажирка, их доставили в больницу.
Курский губернатор Александр Хинштейн сообщил о пострадавших в Беловском районе. По приведенным данным, госпитализированы четыре человека. У двух 46-летних мужчин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и акубаротравма. Еще один 59-летний мужчина получил слепые осколочные ранения, у 43-летнего мужчины — слепое осколочное ранение левого предплечья и кисти.
В Курской области за сутки сбиты 107 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 58 раз, еще 13 раз сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены дома, сараи и автомобили.
В Ярославской области, по данным губернатора Михаила Евраева, в Некоузском округе пострадала жительница Москвы. Ее госпитализировали.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, поврежден инфраструктурный объект. В Рязанской области, по информации губернатора Павла Малкова, в Сараевском округе на дачном участке загорелось нежилое здание.
Минобороны РФ сообщило, что с 16 по 17 июня в регионах страны уничтожены 348 БПЛА самолетного типа.
По информации глав регионов и оперштабов, в Брянской области уничтожены 47 беспилотников, в Калужской — 30, в Тульской — 25, в Воронежской — шесть, в Рязанской — пять, в Орловской — три, в Смоленской — два. Также БПЛА уничтожали в Липецкой и Владимирской областях, их количество не называлось.
Власти Тульской, Калужской, Орловской и Смоленской областей сообщили, что пострадавших и разрушений нет.