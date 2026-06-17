За сутки от атак ВСУ на регионы Центральной России погиб один человек, 16 ранены

По информации глав регионов и оперштабов, в Брянской области уничтожены 47 беспилотников, в Калужской — 30, в Тульской — 25, в Воронежской — шесть, в Рязанской — пять, в Орловской — три, в Смоленской — два. Также БПЛА уничтожали в Липецкой и Владимирской областях, их количество не называлось.