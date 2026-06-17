Россиянин бесследно исчез после визита к бывшей возлюбленной в Таиланде

Исчезнувший россиянин работал в кафе в Паттайе и регулярно ездил в район Нонтхабури к бывшей возлюбленной, несмотря на расставание. По данным знакомых, женщина, к которой он направился в последний раз, страдала игровой зависимостью и часто занимала деньги, а также общалась с сомнительным окружением. Вечером 8 июня мужчина выехал к ней на автобусе из Паттайи и больше на связь не выходил.