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19-летний Павел Зайченко безвестно пропал в Камышине

Парень был один в серую толстовку с надписью «МГЮА», чёрные трико и кроссовки, при себе у него была такого же цвета сумка с документами.

Молодой камышанин пропал без вести 5 июня. Павла Зайченко разыскивают родные и полиция, сообщается в местном паблике.

Парень был один в серую толстовку с надписью «МГЮА», чёрные трико и кроссовки, при себе у него была такого же цвета сумка с документами.

На данный момент ничего неизвестно о том, где находится камышанин 2007 года рождения. Тех, кто может сообщить какие-либо сведения, которые помогут его отыскать, просят обращаться в полицию по телефонам 8−927−536−56−96, 8 (84457) 2−09−09, 02. Для звонков с мобильного — 102.

Ранее стало известно о пропаже молодого жителя Иловлинского района Андрея Кравцова. Он также перестал выходить на связь с родителями 5 июня.