19-летний Павел Зайченко безвестно пропал в Камышине

На данный момент ничего неизвестно о том, где находится камышанин 2007 года рождения. Тех, кто может сообщить какие-либо сведения, которые помогут его отыскать, просят обращаться в полицию по телефонам 8−927−536−56−96, 8 (84457) 2−09−09, 02. Для звонков с мобильного — 102.