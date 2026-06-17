19-летний Павел Зайченко безвестно пропал в Камышине

Молодой камышанин пропал без вести 5 июня. Павла Зайченко разыскивают родные и полиция, сообщается в местном паблике.
Парень был один в серую толстовку с надписью «МГЮА», чёрные трико и кроссовки, при себе у него была такого же цвета сумка с документами.
На данный момент ничего неизвестно о том, где находится камышанин 2007 года рождения. Тех, кто может сообщить какие-либо сведения, которые помогут его отыскать, просят обращаться в полицию по телефонам 8−927−536−56−96, 8 (84457) 2−09−09, 02. Для звонков с мобильного — 102.
Ранее стало известно о пропаже молодого жителя Иловлинского района Андрея Кравцова. Он также перестал выходить на связь с родителями 5 июня.