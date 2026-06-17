Убийцу фельдшера скорой помощи приговорили к 15 годам колонии

«Иркутский областной суд огласил вердикт по уголовному делу, связанному с гибелью фельдшера из бригады неотложной помощи. Подсудимый признан виновным в деянии, квалифицированном по пункту “и” части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — пояснили в судебном органе. Кроме того, были полностью удовлетворены гражданские иски, поданные вдовой и матерью погибшего. Им присуждены компенсации за моральный ущерб: 2,5 миллиона рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.