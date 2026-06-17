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Убийцу фельдшера скорой помощи приговорили к 15 годам колонии

Иркутский областной суд вынес приговор мужчине, который лишил жизни сотрудника скорой помощи.

Иркутский областной суд вынес приговор мужчине, который лишил жизни сотрудника скорой помощи. Наказанием стало 15 лет заключения в колонии строгого режима. Как сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, решение было принято в Братске.

«Иркутский областной суд огласил вердикт по уголовному делу, связанному с гибелью фельдшера из бригады неотложной помощи. Подсудимый признан виновным в деянии, квалифицированном по пункту “и” части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — пояснили в судебном органе. Кроме того, были полностью удовлетворены гражданские иски, поданные вдовой и матерью погибшего. Им присуждены компенсации за моральный ущерб: 2,5 миллиона рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Громкое преступление, унесшее жизнь медика, случилось осенью 2024 года. Тогда бригада скорой помощи транспортировала нетрезвого гражданина из вахтового поселка, расположенного в Иркутской области, в больницу. В дороге пациент начал проявлять агрессию. Фельдшер пытался успокоить его, однако мужчина нанёс удар ножом в область груди медика, после чего предпринял попытку добраться до водителя. Полученная рана оказалась смертельной для фельдшера. Как уточнили в прокуратуре Иркутской области, злоумышленника оперативно задержали, и по решению суда он был взят под стражу.

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