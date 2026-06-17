Убийцу фельдшера скорой помощи приговорили к 15 годам колонии

Иркутский областной суд вынес приговор мужчине, который лишил жизни сотрудника скорой помощи. Наказанием стало 15 лет заключения в колонии строгого режима. Как сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, решение было принято в Братске.
«Иркутский областной суд огласил вердикт по уголовному делу, связанному с гибелью фельдшера из бригады неотложной помощи. Подсудимый признан виновным в деянии, квалифицированном по пункту “и” части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — пояснили в судебном органе. Кроме того, были полностью удовлетворены гражданские иски, поданные вдовой и матерью погибшего. Им присуждены компенсации за моральный ущерб: 2,5 миллиона рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.
Громкое преступление, унесшее жизнь медика, случилось осенью 2024 года. Тогда бригада скорой помощи транспортировала нетрезвого гражданина из вахтового поселка, расположенного в Иркутской области, в больницу. В дороге пациент начал проявлять агрессию. Фельдшер пытался успокоить его, однако мужчина нанёс удар ножом в область груди медика, после чего предпринял попытку добраться до водителя. Полученная рана оказалась смертельной для фельдшера. Как уточнили в прокуратуре Иркутской области, злоумышленника оперативно задержали, и по решению суда он был взят под стражу.
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