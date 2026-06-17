Россиянин зарезал младшего брата, пытаясь защитить мать

В Омске мужчина зарезал своего младшего брата во время семейного конфликта, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, днём 16 июня в квартире на улице 50 лет Профсоюзов между двумя братьями произошла ссора. В ходе конфликта 60-летний мужчина нанёс ножевые удары своему 50-летнему брату.
Следователи уточняют, что подозреваемый действовал на фоне личной неприязни и, по его словам, заступался за мать. Потерпевший скончался на месте происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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