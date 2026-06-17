Мужчина зарубил топором спящего сына в Калужской области

Мужчина зарубил топором спящего сына в Малоярославце Калужской области. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 16 июня подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием спящего сына, нанес ему удары топором, от которых он скончался на месте.
Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
— Следователем проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, фигурант задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.
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