Мужчина зарубил топором спящего сына в Калужской области

Тело задушенной 12-летней девочки нашли на чердаке дома в приморском поселке Врангель. По подозрению в убийстве задержали подростка. Мальчик якобы сначала избил школьницу, потом изнасиловал и задушил. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Что известно о подозреваемом и что ему грозит, выясняла «Вечерняя Москва».