Челябинская «целительница» получила 5 лет колонии за снятие порчи

Калининский районный суд вынес приговор 52-летней челябинке, которая зарабатывала на «снятии порчи». Женщина обманула 13 человек из разных регионов России и выманила у них больше полутора миллионов рублей. Суд отправил ее в исправительную колонию на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В суде установили: подсудимая размещала в соцсетях объявления и убеждала людей, что у нее есть сверхъестественные способности. Она обещала «бесплатно» провести обряд по снятию порчи, но потом говорила, что для ритуала нужны дорогие материалы. Если жертва отказывалась, мошенница пугала ее «негативными последствиями». Люди платили, но чуда не случалось — обряды были фейком.
Всего пострадало 13 человек из разных уголков страны. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
Суд с учетом позиции прокуратуры назначил женщине пять лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших — теперь она должна вернуть украденные деньги.