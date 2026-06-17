Челябинская «целительница» получила 5 лет колонии за снятие порчи

В суде установили: подсудимая размещала в соцсетях объявления и убеждала людей, что у нее есть сверхъестественные способности. Она обещала «бесплатно» провести обряд по снятию порчи, но потом говорила, что для ритуала нужны дорогие материалы. Если жертва отказывалась, мошенница пугала ее «негативными последствиями». Люди платили, но чуда не случалось — обряды были фейком.