Суд в Москве отправил под домашний арест главного финансиста МЧС России Голикову

Никулинский районный суд столицы отправил под домашний арест руководителя финансово-экономического департамента (ФЭД) Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Надежду Голикову. Об этом в среду, 17 июня, стало известно из картотеки суда.
— Осужденный (оправданный, обвиняемый): Голикова Н. В. (Ст. 159, Ч. 4). Категория дела: об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (п. 1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 107 УПК РФ), — говорится на сайте суда.
Женщину отправили под домашний арест еще 9 июня. По данным источников газеты «Ведомости», Голиковой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о получении жилищных субсидий. Фигурантке грозит до 10 лет колонии. В МЧС сообщили, что Голикову уволили с работы.
В марте этого года ужесточили приговор бывшему замглавы МЧС Павлу Барышеву, осужденному за мошенничество в особо крупном размере. Ему добавили два года к уже назначенным трем, а также увеличили сумму штрафа до 500 тысяч рублей.