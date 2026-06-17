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44 БПЛА сбили над Воронежской областью и другими регионами утром 17 июня

Уточняется, что попытка атаковать регион была предпринята с семи до девяти часов.

Источник: АиФ Воронеж

БПЛА ликвидировали над Воронежской областью утром среды, 17 июня, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка атаковать регион была предпринята с семи до девяти часов.

По информации военного ведомства, всего за этот период силы ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской и Воронежской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

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