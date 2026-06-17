Внук конструктора Калашникова сознался в убийстве баскетболиста Сидорика

В Удмуртии суд вынес новый приговор Игорю Красновскому — внуку легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова, признанному виновным в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика. В ходе пересмотра дела подсудимый впервые полностью признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.
С учетом признания вины и раскаяния Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 12 годам и 5 месяцам лишения свободы. По совокупности с ранее неотбытым наказанием окончательный срок составил 12 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. При первом рассмотрении дела фигурант свою причастность отрицал.
В суде пояснили, что признание вины при наличии других достоверных доказательств было учтено в качестве смягчающего обстоятельства.
Преступление произошло 14 января прошлого года на даче под Ижевском. Как установили присяжные, нетрезвый Красновский во время ссоры нанес спортсмену множество ножевых ранений, пять из которых стали смертельными. Сразу после этого он с ножом в руках угрожал расправой невесте погибшего.
При первом рассмотрении дела суд приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. Однако Верховный суд Удмуртии отменил этот вердикт и отправил материалы на пересмотр.