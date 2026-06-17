Внук конструктора Калашникова сознался в убийстве баскетболиста Сидорика

Преступление произошло 14 января прошлого года на даче под Ижевском. Как установили присяжные, нетрезвый Красновский во время ссоры нанес спортсмену множество ножевых ранений, пять из которых стали смертельными. Сразу после этого он с ножом в руках угрожал расправой невесте погибшего.