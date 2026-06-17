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Екатеринбурженка «поджарила» себе ноги из-за долгой работы за ноутбуком

Екатеринбурженка работала на удаленке и «поджарила» себе ноги ноутбуком.

Источник: Минздрав Свердловской области

Екатеринбурженка заработала «синдром поджаренной кожи» из-за долгой работы за ноутбуком. Девушка обратилась в Свердловский областной кожно-венерологический диспансер с жалобами на сыпь коричнево-багрового цвета с сетчатым рисунком и шелушения в верхней части ног. Исходя из характеристики кожных проявлений, медики сначала заподозрили сосудистую патологию.

— Но в диалоге с пациенткой выяснилось, что женщина в последнее время работает удалённо, в течение продолжительного времени использует ноутбук, располагая его на бёдрах. С наступлением первых жарких дней этот контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию, — сообщили в Минздраве Свердловской области.

Тепловая эритема — это хронический дерматоз, возникающий из-за продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной активности.

Если заболевание запустить, то это может привести к атрофии кожи и даже возникновению очагов плоскоклеточного рака.

Пациентка обратилась за помощью вовремя, но полное восстановление кожи займет не одну неделю.