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Землетрясение произошло в Тыве

В Республике Тыва зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

В Республике Тыва зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейсмособытие случилось 17 июня в пределах Тандинского района. Очаг активности находился в нескольких километрах от села Кочетова, в северо-восточном направлении.

По предварительным данным, жители близлежащих населённых пунктов не почувствовали никаких толчков.

Работа объектов, обеспечивающих жизнедеятельность региона, не нарушалась.

Экстренные службы заявили об отсутствии последствий для инфраструктуры.

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