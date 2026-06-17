Суд заменил штраф на реальный срок бывшей замглавы правительства Приморья

Бывший заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко после пересмотра дела получила 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Такое решение принял Приморский краевой суд, изменив вынесенный ранее приговор.
Вместе с Пархоменко реальный срок назначен бывшему исполняющему обязанности генерального директора Приморского экологического оператора Дмитрию Курилову. Он проведет в колонии общего режима четыре года. После оглашения апелляционного решения обоих взяли под стражу в зале суда.
Апелляционная инстанция признала Пархоменко виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Срок наказания для обоих осужденных начал исчисляться со дня вынесения нового приговора.
Дело связано с закупкой мобильной системы очистки воды для комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов во Владивостоке. Стоимость поставленного оборудования составила 278,5 млн рублей.
Как установил суд, система не соответствовала проекту объекта и не могла предотвращать попадание загрязняющих веществ из фильтрата полигона и сточных вод в окружающую среду. По выводам суда, это привело к неэффективному расходованию средств Приморского экологического оператора и затронуло права жителей Владивостока на благоприятную окружающую среду.
Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока рассматривал это дело по статье о халатности. В марте 2026 года Пархоменко и Курилову назначили штрафы, однако от наказания освободили из-за истечения сроков давности.
Еще одним фигурантом дела был бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Владимир Бабич. Ранее суд приговорил его к четырем годам колонии.
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