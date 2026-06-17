Суд заменил штраф на реальный срок бывшей замглавы правительства Приморья

Как установил суд, система не соответствовала проекту объекта и не могла предотвращать попадание загрязняющих веществ из фильтрата полигона и сточных вод в окружающую среду. По выводам суда, это привело к неэффективному расходованию средств Приморского экологического оператора и затронуло права жителей Владивостока на благоприятную окружающую среду.